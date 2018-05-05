Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Köye giden itfaiye aracının şarampole yuvarlanması sonucu 1 itfaiyeci hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri de yaralandı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Bolu merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan Tekke Işıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde oturan Murat Güden’in evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede, rüzgarın da etkisiyle çevresinde bulunan Kemal Güden, Hasan Öztürk, Sadık Biçer ve Hüseyin Yılmaz’ın ev, ahır ve samanlıklarına da sıçradı.

Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Dörtdivan, Yeniçağa ve Gerede Belediyesi İtfaiyesi, 112 sağlık ekib, UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Köylülerin büyük panik yaşadığı köyde, yangın söndürme çalışmalarına köylüler de katıldı. Evleri yanan ve yanma tehlikesi bulunan köylüler gözyaşları içinde çalışmaları izledi.

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, olay yerine gelen Bolu İl Özel İdaresi Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, "5 tane ev şu anda yandı. İtfaiye ekiplerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. İnşallah kısa sürede yangın kontrol altına alınır. Tüm köylülerimize geçmiş olsun. Şu anda gördüğümüz kadarıyla can kaybı yok. Mal kaybının ne kadar olduğunu şu anda bilmiyoruz. Ama can kaybıyla ilgili bize gelen herhangi bir bilgi yok" dedi.

Yangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı

Yangının kontrol altına alınamaması ve giderek büyümesi üzerine olay yerine takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bolu Belediyesine bağlı itfaiye aracı yangına müdahale için köye gittiği sırada yolun kaygan olması nedeniyle şarampole yuvarlandı. Kazada, itfaiye eri Erhan Yazkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan Aykut Kabakçıoğlu ise ağır yaralandı.