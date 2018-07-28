Yangında zarar gören Kasım Dede Türbesi onarılacak

Bolu’nun Çamyaylaköy’ü mezarlığı içerisinde bulunan ve tarihi 1400’lü uzanan Kasım Dede Türbesi’nde yakılan bir mum yüzünden Ramazan ayında yangın çıktı. Türbede bulunan dini kitaplar, iki sanduka ve yer halıları zarar görürken, yapının iç duvarlarında ve pencerelerinde de büyük oranda hasar meydana geldi. Yangının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığının türbeyi ‘Korunması Gereken Kültür Varlıkları’ kapsamına almak için çalışma başlatması üzerine türbede tadilat yapılamadı. Tamirat için gerekli işlemlerin 45 gün içerisinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Bolu Kültür Müze Müdürlüğü ile yapılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Çamyaylaköy’ü Muhtarı İbrahim Sucu, türbenin onarımı için gerekli çalışmaların resmi kurumlar tarafından yürütüldüğünü, yine bu kurumlar tarafından hazırlanan yazının ellerine geçtiğini belirtti. Sucu, "Ramazan Bayramı öncesinde, Ramazan içerisinde oluşmuş. Biz yangını duyduğumuzda jandarmaya haber verdik. Jandarma, olay yeri inceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcılığından gelenler oldu. Bunlarla beraber, ‘Türbeye şu an herhangi bir müdahale köy heyeti tarafından yapılmasın, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gelecek izne göre tamirat ve bakımını yapın’ dediler. Biz de bunun üzerine şu anda beklemedeyiz. Geçen hafta içerisinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yazımız geldi. 45 gün içerisinde resmi kurumlardan bütün evraklar tamamlanıp orayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tamiratının yapılacağını, ödeneğinin çıkacağını söylediler. Biz şu anda türbemize girip çıkanların rahatsız olmaması için kapıyı da mühürlemeyi düşünüyoruz" dedi.

Yangının çıkış sebebi ve türbede ortaya çıkan hasar hakkında da bilgi veren bulunan Sucu, "Olay yeri inceleme ve jandarmanın vermiş olduğu rapora göre herhangi bir vatandaşın sabah namazına veya normal zamanda geldiğinde karanlık diye içerisi mum yakmasından şüphelendiler. O mum da yere düştüğü zaman halıların yanıp tutuşmasına sebep olmuş. İçerisindeki sıvaları, taban halıları bir de sandukaların üzerindeki bezlerimiz zarar gördü. Ahşap kısımlar da zarar gördü. Bunları Vakıflar Bölge Müdürlüğü ödenek çıkarıp, Bolu Kültür Müze Müdürlüğü ile yapacağını söyledi. Biz şu an müdahale edemiyoruz. Ama resmi yazımız geldi, 45 gün içerisinde bir netice alınmazsa 45 gün sonra müdahale edebilirsiniz diye yazı geldi" diye konuştu.

Kasım Dede Türbesi’nde onarım ve tadilat, gerekli evrakların hazırlanmasının ardından başlayacak. Tadilat ve onarım bitene kadar türbe ziyarete kapalı olacak.