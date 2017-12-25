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25 Aralık 2017 16:54

Yangından yaralı kurtulan vatandaş yaşam mücadelesini kaybetti

Bolu’da, 11 gün önce yaşadığı dairede çıkan yangından yaralı olarak kurtulan 64 yaşındaki Haydar Öner, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yangından yaralı kurtulan vatandaş yaşam mücadelesini kaybetti

25 Aralık 2017 16:54


Bolu’da, Tabaklar Mahallesi Eflatun Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Haydar Öner’in evinde sigara izmaritinde dolayı 11 gün önce yangın çıktı. Ayaklarından rahatsız olduğu için yatağa mahkum yaşayan Haydar Öner, alevlerin arasından Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak son anda kurtarıldı.


Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 64 yaşındaki Haydar Öner, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.


Bolu’daki tedavisinin ardından Ankara Numune Hastanesi’ne sevk edilen Haydar Öner, 10 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini bugün sabah saatlerinde kaybetti.




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