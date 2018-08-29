Edinilen bilgiye göre, 10 yıl önce yakalandığı ALS otonöron hastalığıyla mücadele eden ve 6 yıldır yatağa bağımlı halde yaşayan Özlem Yarıcı Özalkan, sağlıklı olduğu günlerde geldiği ve doğasına aşık olduğu Gölcük Tabiat Parkı’na yaklaşık 10 yıl sonra tekrar geldi.

Genç kadının annesi ile birlikte geliştirdikleri özel alfabe yardımıyla tekrar Gölcük Tabiat Parkı’nı tekrar görmek istediğini ifade etmesi üzerine Özalkan, özel bir ambulansla Düzce’den Bolu’ya getirildi. Ambulansla getirilen ve bağımlı olduğu yatağıyla mesire alanının çimlerinde kurulan özel alana gelen kadın, güneşli havanın ve yeşil doğanın keyfini çıkardı.

Kendisini tanıttığı ve ALS hastalığına yakalanma sürecini anlatan bir kitap yazan 35 yaşındaki Özlem Yarıcı Özalkan, mesire alanında kitabına koymak için ailesiyle birlikte fotoğraf da çektirdi.

Su kuyuları açılması için kampanya yapıyor

Özlem Yarıcı Özalkan’ın, “Susuzluğun acısını benden daha iyi bilen yoktur” diyerek Afrikalı çocukların susuzluğunu gidermek için başlattığı kampanya ile Sudan, Bangladeş ve Pakistan’da 5 adet su kuyusu açıldı.

Evli ve 1 çocuk annesi Özlem Yarıcı Özalkan, hastalığına rağmen dünyadaki yardıma muhtaç insanlar için de çeşitli kampanyalar düzenliyor. Özlem’in yardımsever bir insan olduğunu belirten annesi Perihan Özalkan, “Özlem her sene birilerine yardım etmeyi çok ister. Hasta olmadan öncede yoksullara yardım etmeyi çok severdi. Ramazan dolayısıyla internette yazı yazarak bütün arkadaş çevresine iletti. Sonra onlar geri dönüp yardımlaştılar ve para toplandı. Şu anda 6’ıncı su kuyusunun açılması için kampanya devam ediyor” dedi.