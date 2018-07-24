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24 Temmuz 2018 12:26

Yaşlı vatandaş yolun karşısına geçerken otomobilin altında kaldı

Bolu’nun Göynük ilçesinde yolun karşısına geçen 81 yaşındaki İbrahim Sarıoğlu, geri geri hareket eden cipin altında kalarak ağır yaralandı.

Yaşlı vatandaş yolun karşısına geçerken otomobilin altında kaldı

24 Temmuz 2018 12:26

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.


Kaza, dün sabah saatlerinde Bolu’nun Göynük ilçesi Yenice Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde kurulan pazar yerine gitmek için evinden çıkan 81 yaşındaki İbrahim Sarıoğlu isimli vatandaş, yolun karşısına geçtiği sırada cadde üzerinde geri geri hareket eden 29 yaşındaki Yılmaz Giren’in kullandığı 14 AAE 569 plakalı cipin çarpması sonucu yere düştü. Sarıoğlu’na çarptığını fark edemeyen sürücü aracıyla geri hareket etmeye devam ederek, yaşlı vatandaşın üzerine çıktı.


Kazada, ağır yaralanan Sarıoğlu çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.


Yaşlı adamın yoğun bakımda tedavi gördüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Kaza anı güvenlik kamerasında


Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntülerinde, 81 yaşındaki Sarıoğlu, caddenin ortasına geldiği sırada Giren’in kullandığı otomobil geri geri gelirken yaşlı adama çarptıktan sonra üzerine çıkıyor. Sürücü Giren, daha sonra çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine aracını ileri hareket ettiriyor.




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