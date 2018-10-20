Yaşlı vatandaşlar, ‘Sevgi Eli' terapisiyle yalnız olmadıklarını hissediyor

Bolu'da, belediye bünyesinde kurulan ‘Sevgi Eli Birimi'ne bağlı terapi ekibi, yaşlı vatandaşlarla evlerinde sohbet ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor.

Bolu Belediyesi'nin 9 yıldır her hafta düzenlediği hasta ziyaretlerinde, yaşlı vatandaşların konuşma özlemi çektiğinin görülmesi üzerine, Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde ‘Sevgi Eli Birimi' kuruldu. Bünyesinde sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarını barındıran birimde oluşturulan 4 kişilik terapi ekibi, 65 yaş üstü vatandaşları ve engelli bireyleri ayda 2 kez evlerinde ziyaret ediyor. Yaşlı vatandaşları ziyaret eden ekip onlarla sohbet ediyor ve dertlerini dinleyerek yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Yaklaşık 6 ay önce kurulan ekip, bugüne kadar 500 vatandaşa terapi hizmeti sundu. Terapi ekibini karşılarında gördüklerinde evlerinin bir bireyi gibi karşılayan ve memnuniyetlerini sürekli dile getiren yaşlılar ise bir sonraki ziyaret için ekibi dört gözle bekliyor.

“Beni ziyaret ettiklerinde rahatlıyorum”

Kendisini ziyaret eden terapi ekibiyle yarım saat sohbet eden şehit annesi 88 yaşındaki Sebahat Mühürcüoğlu, "Beni ziyaret ettiklerinde rahatlıyorum. Hatta rahatlamaktan çok şımarıyorum. ‘Benim devletim var, bana kim ne yapabilir?' diyorum” dedi.

"Yaşlıların konuşmaya ihtiyacı var”

Yaşlıların konuşmaya ihtiyacı olduğunu görerek terapi ekibini kurduklarını belirten Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise, “Bu terapi ekibiyle yaşlılarımızla konuşmaya başladık. Yaşlılarımızın dertlerini dinlemeye başladık. Onlar çok mutlu oldular. Bu öyle bir çalışma ki, herhalde dokunduğumuz her hastadan müthiş dualar aldığımız bir çalışma. Terapi ekibimizi yeni kurduk ama bu hasta ziyaretleri 9'uncu yılını tamamladı. Dolayısıyla böyle bir çalışmayı Bolu'da yapmış olmanın hem çok duasını alıyoruz hem de çok memnuniyeti dile getiriyorlar” diye konuştu.

Terapi, yıkama, temizlik ve hasta ziyareti ekiplerinde çalışanların, hizmet alan kişileri memnun ettiklerini kaydeden Yılmaz, “Bundan 15 yıl önce, hastalanınca itelenen, azarlanan, Bağ-Kur'lu musun? Sigortalı mısın? Emekli Sandığı mısın? diye sorulup, vatandaşa hiç iyi davranmayan bir dönemden, şu an hastaneden çıktıktan sonra ‘Evin kirasını kim ödüyor?, Evde çocuk okuyor mu?, Para nereden geliyor? Bir eksiğiniz var mı?' diye soran bir sosyal yapının oluşması, aynı zamanda konuşma özlemi çeken insanlarla konuşup, dertlerini dinleyerek onları rahatlatan bir yapıya gelmiş olmak Türkiye'de bizden başka yoktur. Dünyada da olduğunu sanmıyorum” şeklinde konuştu.