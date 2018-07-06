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06 Temmuz 2018 17:19

Yerinden çıkan tır lastiğinin çarptığı minibüsün sürücüsü öldü

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan tırın lastiğinin yerinden çıkarak karşı şeritte seyreden minibüsün ön camından girmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yerinden çıkan tır lastiğinin çarptığı minibüsün sürücüsü öldü

06 Temmuz 2018 17:19


Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Yukarısoku mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Nazmi Yılmaz idaresindeki 51 EY 934 plakalı tırın sağ arka lastiği akstan koparak, karşı şeritten İstanbul istikametine giden Ahmet Dönmez yönetimindeki 34 NY 4614 plakalı minibüsün ön camından içeri girdi.


Kazada, sürücü Ahmet Dönmez ile minibüste bulunan Ali Türkmen, Süleyman Özce, Ali Kaya ve Ümit Aydoğan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.


Hastaneye ağır yaralı olarak götürülen minibüs sürücüsü Ahmet Dönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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