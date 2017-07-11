Önemli olan birliği sağlamak" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Adana Demirspor’da Yiğitcan Erdoğan, yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kadro yapılarının tam olarak oturmamasına rağmen uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte sezona hazır bir şekilde gireceklerini belirten Erdoğan, Adana Demirspor’dan ayrılırken bir parçasının hep burada kalacağını söylediğini ifade ederek, “Adana Demirspor’dan ayrılış sürecim belirli unsurlardan dolayı oluştu. Giderken de buradan hiçbir zaman ayrılmıyoruz, bir parçamız hep burada kalacak demiştim. Çok şükür eksik kalan parçamızı tamamladık, geri döndük. İnşallah bu geri dönüşün yaşattığı sevinç ve mutluluk hem camia hem benim açımdan daim olur” şeklinde konuştu.

“Önemli olan birliği, beraberliği sağlamak”

Yeni Malatyaspor’da yaşadığı şampiyonluğun futbolcu kalitesi ve kişilik olarak güzel bir harman olduğu için geldiğini söyleyen Yiğitcan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu sene ligin geçen seneye oranla zorluk seviyesinin biraz daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Daha fazla sayıda hedef takım var gibi gözüküyor. Kadrosunu bozmayan ve üstüne takviye yapan bir kaç tane takım var. Lige iddialı transferlerle giren takımlar var. Biz de toparlanmaya çalışıyoruz. Geçen yılki şampiyonluk açıkçası çok iyi bir oyuncu grubu, hem futbolcu kalitesi olarak hem de kişilik açısından güzel bir harman olduğu için geldi. Yoksa en yüksek paraları harcayan takım başarılı oluyor diye bir şey yok. Burada önemli olan birliği beraberliği yakalamak. Bu da bize başarıyı getirecektir. Adana Demirspor’un bu sene yapılanma süreci olarak görülüyor. Geçmiş dönemlerde yapılan gereksiz ve yüksek maliyetli harcamalar takımı zor duruma sokmuş. Adana Demirspor forması sahaya çıktığı zaman hiçbir zaman hedefsiz olmayacaktır. Camianın da beklentisi bu yönde. Umut ediyorum formayı hakkıyla taşıyabiliriz.”