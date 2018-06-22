Yıldırım düşen yayla evi, kullanılmaz hale geldi

Olay, Bolu’nun Seben ilçe sınırlarında bulunan Bakırlı Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan yağışlı hava nedeniyle, Baysal Güler’e ait yayla evine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu ev alev alırken, evde başlayan yangın bir süre sonra büyüyerek tüm yapıyı kapladı. Bu sırada yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu, Seben ve Kıbrısçık belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.