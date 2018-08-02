Yoğun yağmur Mudurnu’da köy yollarını vurdu

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Güveytepe Köyü’nde sel oluşmasına neden oldu. Kısa süreli devam eden yağış sonrasında köy yolunda hasar meydana geldi. Herhangi bir can yada mal kaybının oluşmadığı sel bölgesine incelemelerde bulunmak üzere Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin ve Özel İdare ekipleri geldi. Köy muhtarı ve köy sakinleri ile görüşen Şahin, sel sonucu zarar gören yolun onarılacağını belirterek, vatandaşlara "geçmiş olsun" dedi.