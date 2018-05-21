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21 Mayıs 2018 15:01

Yolcu otobüsünde 19 bin 803 uyuşturucu hap yakalandı

Bolu’da, yolcu otobüsünde yapılan aramada 19 bin 803 adet uyuşturucu hapla yakalanan S.

Yolcu otobüsünde 19 bin 803 uyuşturucu hap yakalandı

21 Mayıs 2018 15:01

A. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine yolcu otobüsü içerisinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir otobüsü durdurdu. Otobüs içerisinde yapılan aramada S.A. isimli yolcuya ait eşyaların içerisinde piyasa değeri 500 bin lira olduğu belirtilen 19 bin 803 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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