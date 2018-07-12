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12 Temmuz 2018 23:48

Yolun daraldığını fark edemeyen sürücü menfeze uçtu: 1 yaralı

Bolu’da daralan yol nedeniyle yaklaşık 5 metrelik yükseklikten menfez inşaatına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yolun daraldığını fark edemeyen sürücü menfeze uçtu: 1 yaralı

12 Temmuz 2018 23:48


Kaza, saat 22.30 sıralarında Bolu Mudurnu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu’ya seyir halinde olan Nazım Çeliktaş idaresindeki 14 GD 137 plakalı otomobil, Pelitçik Köyü Yol Ayrımı yakınlarında, sürücünün yol inşaatı nedeniyle daralan yolu fark edememesi nedeniyle yoldan çıkarak menfez inşaatına uçtu. Yaklaşık 5 metrelik inşaat alanına yan şekilde düşen otomobilde bulunan Ayşe Çeliktaş yaralandı. Eşi Nazım Çeliktaş’la beraber kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Ayşe Çeliktaş durumu sağlık ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri kazada yaralanan Ayşe Çeliktaş’ı ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü.


Yolda bulunan uyarı işaretlerinin yeterli olmadığını söyleyen sürücü Nazım Çeliktaş, “Yolun daraldığını göremedim. Yol karanlıktı ve bir anda daraldı. Tümseği aşarak menfeze düştük” dedi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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