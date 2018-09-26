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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu: Boluspor: 4 - Payasspor: 1

Spor Toto 1.

Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılaştığı TFF 3. Lig takımlarından Payasspor'u 4-1 mağlup etti.



Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Murat Altan


Boluspor: Gökhan Köstereli, Berkay Tolga Dabanlı, Umut Gündoğan, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi (Akabueze dk. 83), Mutlu Güler, Dimov, Mustafa Altıntaş (Etoundi dk. 62), Yusuf Emre Gültekin (Melih Okutan dk. 46), Burak Asan, Hayrullah Bilazer


Yedekler: Sabri Can, Diarra, İshak Çakmak, Ufuk Budak


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Payasspor: İsmail Çetin, İhsan Göktaş, Kemal Özen (Sezer Çelik dk. 88 ?), Yener Demirci, Koray Kurt, Ekrem Çalışkanlar, Hayri Yomralıoğlu, Fevzi Bozkuş (Halil Çöl dk. 68), Çetin Turan (Furkan Ulus dk. 56), Aykut Topal, Tevfik Şanver


Yedekler: Suphi Dağ, Onur Çakır, Gökmen Öztürk, Oğuzhan Kuş


Teknik Direktör: Mehmet Seçkin


Goller: (İsmail Haktan Odabaşı dk. 45) (Melih Okutan dk. 62), (Umut Gündoğan dk. 72 ve 89) (Boluspor) (Hayri Yomralıoğlu dk. 77) (Payasspor)


Sarı kartlar: (İhsan Uğur Göktaş) (Payasspor) (Burak Asan) (Boluspor)

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