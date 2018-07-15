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15 Temmuz 2018 14:30

15 Temmuz şehidi Akif Altay kabri başında anıldı

15 Temmuz’da FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişimi gecesi şehit edilen polis memuru Akif Altay, Burdur’daki mezarı başında anıldı.

15 Temmuz şehidi Akif Altay kabri başında anıldı

15 Temmuz 2018 14:30


15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsünden bir süre önce geçici görevle Isparta’dan Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı kadrosunda görevlendirilen ve 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi sırasında darbecilerle çıkan çatışmada şehit olan Burdurlu polis memuru Akif Altay, Çeltikçi ilçesine bağlı Güvenli köyündeki kabri başında anıldı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, protokol üyeleri ve şehidin eşi Gülsüm Altay, oğulları Muhammet ve Niyazi de anma programına katıldı. İl Müftüsü Hıdır Bayram tarafından yapılan duanın ardından şehidin kabrine karanfil bırakıldı. Yapılan duaların ardından 1997 yılında Kuzey Irak’ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen er Ali Yıldırım da mezarı başında anıldı.




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