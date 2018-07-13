15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkilikleri kapsamında Ulu Cami’de düzenlenen programa Burdur Valisi Hasan Şıldak ve protokol üyeleri katıldı. Cuma namazı öncesi düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Kalıç ve İzmir Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Bozkurt "Din istismarı" konulu vaaz verdiler. Vaazın ardından Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak tarafından bütün şehitler için dua okundu.

Darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatan Burdur Valisi Hasan Şıldak, “5 Temmuz ruhunu düzenleyeceğimiz anma programları ile canlı tutma adına ilimizde etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından düzenlenen etkinlikte cuma namazı öncesi vaaz verildi. Ayrıca tüm ülke genelinde cuma hutbesinde 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin özellikle din istismarı konusu anlatıldı. Namaz sonrası da vatandaşlarımıza ikramda bulunuldu. Biz de bu etkinliğe katıldık. İlimizde Cumartesi ve Pazar günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında düzenleyeceğimiz etkinliklerimizi 15 Temmuz’un ruhuna yaraşır bir şekilde vatandaşlarımızın, kamu kurumlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştireceğiz. Bütün vatandaşlarımızı ve yurttaşlarımızı bu etkinliklere iştirak etmeye davet ediyorum. El birliği ile birlik beraberlik içerisinde 15 Temmuz’da gösterdiğimiz Çanakkale ruhunu, milli birlik ruhunu canlı tutmaya devam edeceğiz” dedi.