17 yaşındaki kızından bir aydır haber alamıyor

Burdur Merkez Kayış köyünde yaşayan Ramazan Yılmaz, 17 yaşındaki kızı Yurtseven Yılmaz'dan bir aydır haber alamıyor.

Kayış köyünde hayvancılık yapan Ramazan Yılmaz (54), 13 Ağustos sabahı 17 yaşındaki kızı Yurtseven Yılmaz'ın evde olmadığını, aramasına rağmen kızını bulamadığını söyledi. Kızının kaçırıldığını ileri süren ve bir aydır kızından haber alamayan, yaptığı kayıp müracaatlarından da sonuç çıkmayan baba Ramazan Yılmaz, "Resmi makamlara başvurdum, yaklaşık bir aydır kızım kayıp, bir sonuç çıkmadı" dedi.

Aynı köyde yaşayan bir kişinin de kızıyla birlikte kayıplara karıştığını iddia eden Ramazan Yılmaz, "Kızımın bir an evvel bulunmasını istiyorum, bir ay dır çalmadık kapı bırakmadım. Kızım daha 17 yaşında" diyerek yetkililerden yardım istedi.