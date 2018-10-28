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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Burdur'da çelenk sunumuyla başladı.

Burdur’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95.

Burdur'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.


Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törene Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Dr.Mehmet Göker, Baro Başkanı Ramazan Gedik, askeri erkan ile öğrenciler katıldı.


Burdur Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutan Albay Hakan Tutucu ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklâl Marşı okundu.

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