3 ay önce kaybolan eşi için evinde gece-gündüz nöbet tutuyor

Burdur'da 3 ay önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Fatma Bozavcı'nın (78) eşi Mehmet Bozavcı gece gündüz nöbet tutuyor. Eşinin daha önce de üç defa kaybolduğunu ve birkaç saat içinde bulunduğunu söyleyen Mehmet Bozavcı "Komşuya gidiyorum diye çıktı ve bir daha dönmedi, ben de her an gelebilir diye gece gündüz bekliyorum" dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Fatma Bozavcı'nın kızı Hatiçe Bozavcı da "Annem 2 Ağustos tarihinde evden çıkıp gitti. Bir daha haber alınamadı. Kaybolunca Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri alzheimer hastası olan annem Fatma Bozavcı'yı arama çalışması başlattı. Fakat bir sonuç alınamadı. Babam gece gündüz evi bekliyor ve çoğu zaman dışarıda evin önünde geceleri bile uyuya kalıyor. Kendisi de rahatsız. Bir yere de gidemiyor, çok zor durumda. Bizim yanımızda devletimizden başka kimsemiz yok. Annem Burdur'da olmayabilir. Bir arabaya binip gidebilir. Bir an evvel bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Bozavcı'nın oğlu Kahraman Bozavcı da "Annem kaybolunca bütün birimler her yeri aradı, çalışmalardan dolayı herkese teşekkür ederim. Fakat aramalar yetersiz geldi ki annem henüz bulunamadı. Bizler çok perişanız devletimizin bu konuda bizlere yardımcı olmasını talep ediyoruz" dedi.