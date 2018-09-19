350 kişilik temizlik kadrosu için 3 bin 506 kişi başvuru yaptı

Burdur'da İŞKUR Müdürlüğü aracılığıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okullarda temizlik işini yapacak 350 kişilik kontenjan için 3 bin 506 kişi başvuru yaptı.

Burdur Merkez 154 ve diğer ilçelerdeki okullarda temizlik işinde çalışacak 350 kişilik temizlik işçisi için, çok sayıda vatandaş müracaat etmişti. İŞKUR önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşların başvuruları ise tek tek alındı. İŞKUR Müdürü Ramazan Erdim daha önce yaptığı açıklamada, "İl müdürlüğümüze tahsis edilen 350 kişilik toplum yararına program çerçevesinde okullarda temizlik işlerini yapmak için başvurular alıyoruz. Cuma günü sona erecek olan başvuranların sonunda çalışacak isimler kura ile belirlenecek. Kurada çıkanlar 1 Ekim'den itibaren okullarda görevlendirilecek ve 2018-2019 öğretim yılı boyunca okullarda temizlik yapacaklar" dedi.

3 bin 506 kişi başvurdu

350 kişilik iş için 3 bin 506 kişi başvuru yaptı. İş için başvuruların çok olması sebebiyle kura çekimleri noter huzurunda spor salonunda yapıldı. Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda yapılan kura çekimleri için adaylar salonu doldurdu. Başvuruda bulanan adayların isimleri Noter tarafından tek tek okunarak kuraya girdi. İŞKUR Müdürü Ramazan Erdim, başvuruların çok olması sebebiyle kura çekildiğini söyledi.