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01 Mart 2018 10:43

7 öğrencinin yaralandığı kazada otobüs kamerasından panik anları

Burdur’da MAKÜ’lü öğrencileri taşıyan halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kaza, halk otobüsü kamerasına yansıdı.

7 öğrencinin yaralandığı kazada otobüs kamerasından panik anları

01 Mart 2018 10:43

Otobüsteki 58 öğrencinin kaza sırasındaki panik anları ve bağırışları da görüntülerde yer aldı.


Olay, dün 22.00 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Şencan yönetimindeki 15 M 0033 plakalı halk otobüsü kavşakta Emrah Akkuş yönetimindeki 15 NP 748 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan Gözde Ceylan (19), Reşit Kılıçalp (22), Cevat Çiçek (20), Vakkas Türker Kındıra (19), Altan Çimen (29), Şerif Vural (30) ve Emrah Akkuş (22) 112 sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza anı otobüsteki güvenlik kamerasınca saniye saniye yansıdı. Otobüsteki 58 öğrencinin kaza sırasında panik anları ve bağırışları da görüntülerde yer aldı.




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