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20 Haziran 2017 20:16

Adalet için 2 dakika hareketsiz beklediler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burdur İl Başkanlığı tarafından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşüne destek vermek amacıyla Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Adalet İçin 2 Dakika Duralım’ eylemi gerçekleştirildi.

Adalet için 2 dakika hareketsiz beklediler

20 Haziran 2017 20:16

Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı mensupları ellerinde ‘Adalet‘ yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı’nın çeşitli yerlerinde 2 dakika hareketsiz kaldı. ‘Adalet‘ diyerek sloganların atıldığı eylemde, bazı partililer ise tek yön akan trafiğe aldırmadan cadde ortasında eylemini sürdürdü. Burdur polisinin güvenlik önlemi aldığı eylem 2 dakika sonunda olaysız olarak sona erdi. ‘Adalet İçin 2 Dakika Duralım’ eylemi sonrası açıklamada bulunan CHP Burdur İl Başkanı Barış Ayten, “Sayın Genel Başkanımızı adalet için İstanbul’da bir yürüyüş başlattı, altıncı gününde büyük bir azim ve kararlılık içinde yol arkadaşlarımızla beraber adalet için, özgürlük için yürüyüşüne devam ediyor. Tüm baskılara, zorlamalara ve hukuksuzluklara rağmen, biz Cumhuriyet Halk Partililer, bu ülkenin aydınları, Cumhuriyetçiler, yurt severleri özgürlük ve adalet için direnmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda bugün Cumhuriyet Meydanı’nın etrafını sarmalayarak, yol arkadaşlarımızla bir etkinlik gerçekleştirdik. Bundan sonraki etkinliklerimiz de önümüzdeki günlerde devam edecek. Türkiye’de adalet herkes için lazım, sadece bizim milletvekilimiz için değil, tutuklu gazetecilerimiz var, tutuklu aydınlarımız var, onların özgür kalıp, serbest kaldıkları güne kadar eylemlerimiz adalet için devam edecektir” ifadelerini kullandı.




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