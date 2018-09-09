Ak Gençlik çevre temizliği yaptı.

AK Parti Gençlik Kolları çevre ve doğa temizliğine duyarlılık oluşturmak adına ’#AkGençlikÇevreHareketi ’ sloganıyla 81 ili kapsayan eş zamanlı etkinliğe imza attılar.

Ak Gençlik Kolları üyeleri temizlik öncesi yaptıkları basın açıklamasında " Daha yaşanabilir kentler ideali altında teşkilatımız, belediyelerimiz ve aramızda bulunan konuklarımız ile caddelerde, parklarda, sahil kıyılarında tüm yurttaşlarımızla bir araya gelerek bu farkındalık hareketimizi kentlerimizi çöplerden arındırarak başlatıyoruz. Asıl temizlik kirletmemektir ve bizler bu hareketimiz ile bir nebze de olsa çevre bilinciyle birlikte doğaya olan saygımızı arttırmayı gaye edindik. Çünkü bu bir yaşam konusudur. Bizler gelecek nesillerimize daha temiz bir doğa bırakmak istiyorsak yarının doğasını bugünden korumaya başlamalıyız. Kendimiz kadar yaratılanlara saygı duymamız bunu gerektirir. " dediler.