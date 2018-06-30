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30 Haziran 2018 11:55

AK Parti Burdur İl Teşkilatı’ndan 11 ilçeye teşekkür ziyareti

AK Parti Burdur İl Teşkilatı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.

AK Parti Burdur İl Teşkilatı’ndan 11 ilçeye teşekkür ziyareti

30 Haziran 2018 11:55

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde elde edilen başarıdan dolayı 11 ilçede teşekkür ziyaretleri gerçekleştirdi. İlçelerde gerçekleştirilen ziyaretlere AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, 3. sıra milletvekili adayı Emine Aktaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci ve Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yağcı katıldı.


Kısa sürede, il, ilçe, belde ve köylerde gerçekleştirilen özverili seçim çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkürlerini sunan Başkan Mengi, “Vatandaşımız artık kendilerine dokunan ve hizmet getiren kişileri mecliste görmek istiyor. Gece gündüz çalışarak Burdur’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Güzel bir seçim süreci geçirdik. Son derece sağduyulu bir şekilde gerçekleşen seçim çalışmalarımızda 7’den 70’e herkesi kucakladık. Sandık başına giderek tercihi ne olursa olsun vatandaşlık görevini yerine getiren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Memleketimize ve milletimize, Burdur’aaşkla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.




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