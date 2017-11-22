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22 Kasım 2017 23:09

AK Parti Burdur Milletvekili Petek anjiyo oldu

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Ankara’da rutin check up için gittiği özel bir hastanede anjiyo oldu.

AK Parti Burdur Milletvekili Petek anjiyo oldu

22 Kasım 2017 23:09


Rutin olarak sağlık kontrolleri için hastaneye giden AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek’e, ana arter damarda tıkanıklık teşhisi konulunca, dün öğle saatlerinde anjiyo yapıldı. Stent takılan takıldığı öğrenilen Milletvekili Petek, yapılan operasyon sonrasında doktorlar tarafından bir hafta istirahat etmesi şartıyla taburcu edildi. Operasyon geçirdiği hastaneden taburcu olan Petek’in Ankara’dan İstanbul’da bulunan evine giderek istirahat ettiği öğrenildi.


Petek’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaj yoluyla, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım başta olmak üzere, siyaset ve yargı camiasının önemli isimleri de telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


Petek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Değerli dostlarım, hastalığım sebebiyle şifa dileklerinizi içeren mesaj ve telefonlarınıza, doktorumun tavsiyesiyle biraz istirahat etmem zorunlu olduğundan cevap veremiyorum. Hakkınızı helal edin. Hamdolsun iyileşiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Selam ve dua ile" dedi.




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