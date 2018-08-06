AK Parti Burdur Yerel Seçim çalışmalarına başladı

AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi gazetecilerle buluştu. Buluşmada İl Başkanı Mengi, “31 Aralık’ta Başbakanımızın katılımıyla yaptığımız İl Kongremizi yönetimimi oluşturarak 2019 hem genel hem de yerel seçimlere hazırlıklara başlamıştık. Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik, gece gündüz çalışarak 2019 seçimlerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için ve bu nedenle yoğun bir tempoyla Ocak ayının başında başlayarak seçim çalışmalarımızı hem yerel hem genel anlamında devam ediyorduk. Erken bir seçimlere karşı karşıya kaldık ve 45 gün gibi kısa bir sürede seçimlere gidildi. Burdur’da büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Burdur’dan da iki vekilimizi Meclis’e gönderdik” dedi.

Yeni sistemin, yeni vekilleri ile Burdura yeni yatırımlar ve yeni hizmetler için çalışacaklarını belirten Mengi, “tüm gücümüzü vererek, yeni yatırım ve hizmetleri Burdur’a kazandırmak istiyoruz. Yatırımların yeni sistemde daha hızlı bir şekilde işleyeceğini Cumhurbaşkanımız hep anlatıyor ve şu an bakanlıklarda çalışmalar var, bakanlıklar birleşiyor, müsteşarlıklar kalktı, bakan yardımcılarımızın sayısı arttı, genel müdürlüklerde değişiklikler oluyor ve bu hazırlıklar bitmek üzere, artık yoğun bir çalışma temposuna girilecek. Cumhurbaşkanımız tarafından 100 günlük bir eylem planı açıklandı ve bu 100 günde yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz, bu 100 günlük çalışma içinde özellikle Burdur’umuza milletvekillerimizin aracılığıyla katkı koymaya Hükümetimiz adına sağlayacağız. Bu süreçte bir seçim bitiyor, başka bir seçim heyecanı ertesi gün başlıyor. Bular genel merkezimizin bizlere verdiği talimatlar doğrultusunda devam ediyoruz, yerel seçime yönelik çalışmalarımıza esnafımızla buluşarak, vatandaşımızla konuşarak başladık.”

Uğur: “Milletvekilimizle uyumumuzda herhangi bir problemimiz yok”

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur ise, “Seçimler bitti, seçimlerden sonra Ankara’ya gittik, genel seçimlerden sonra tekrar bizim için bir seçim çalışması başladı. Biz Ankara’da şu an itibarıyla samimi konuşmak gerekirse, bundan önceki dönemde biliyorsunuz herkeste bunu merak ediyor, nasıl bir uyum içinde çalışacak diye konuşuyorlar, daha önceki dönemde bazı uyumsuzluklar olmuş olabilir fakat şu anda bizim milletvekilimizle uyumumuzda herhangi bir problemimiz yok. Meclis’te çalışmalarımız devam ediyor, Burdur’umuzla ilgili çalışmalarımızda, yeni sistemde almamız gereken yatırımlarla ilgili çalışmaları istişareli bir şekilde devam ediyoruz.”

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise “Seçim sonrasında Ankara’daki trafiği, Türkiye’deki siyasi trafiği de hepimiz yaşadık. Bu süre içinde Ankara’da bulunmamız gerekiyordu” dedi.