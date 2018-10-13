AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Özel, Burdur'da

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel ve Çalışma Komisyonu 22-26. Dönem Uşak Milletvekili Alim Tunç, 24-26. Dönem Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, 25-26. Dönem Bursa Milletvekili Zekeriya Birken, 27. Dönem Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Çankırı Milletvekili Selim Çivitoğlu ve Koordinatörler Ahmet Yıldız, Ahmet Fethan Baykoç'un gerçekleştirdiği ziyarette, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Yağcı, ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

AK Parti İl Binası Şehit Akif Altay salonunda gerçekleşen toplantıda Başkan Yardımcısı Abdulkadir Özel Büyük Kongre sonrası göreve yeni başlayan Teşkilat Başkanlığı Akdeniz Bölgesi Çalışma Komisyonunu İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyelerine tanıttı. Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel ve Komisyonu gerçekleşen toplantıda yapılacak çalışmaların ve yaklaşan yerel seçimlerin yol haritasının istişare ederek İl ve ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.

Gerçekleşen toplantı sonrası Komisyon Üyeleri, 10 İlçe Başkanlığını ziyarette bulunarak İlçe Başkanları ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü. Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, “Teşkilat Başkan Yardımcımız Abdülkadir Özel ve çalışma komisyonunun ilimize yaptıkları ziyaret bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Sayın Başkan Yardımcımız ile çalışma komisyonunun il ve ilçe teşkilatlarımızı ziyaret etmesi oldukça önemlidir. Bu ziyaretler teşkilatımız çalışlarına ayrı bir heyecan katacaktır. AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcımız Abdülkadir Özel ve çalışma komisyonuna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi. Görüşmelerin ardından Özel'e ve çalışma komisyonuna, Burdur'un yöresel ürünleri takdim edildi.

AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel'e, Burdur'un tarihi önemini belirterek Baki Bey Konağı ve İl Müzesini gezdirdi. AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel, ilgilerinden dolayı Başkan Mengi ve teşkilatına teşekkür etti.