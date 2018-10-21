AK Parti'li eski başkan trafik kazasında öldü

Burdur'da AK Parti Gençlik Kolları eski İl Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Karamanlı'ya bağlı Mürseller köyü yakınlarında AK Parti Burdur Gençlik Kolları İl eski Başkanı İlker Deniz'in (29) kullandığı 15 DB 150 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenaze işlemlerin uzaması sebebiyle İkindi namazına yetişmeyen cenaze Burdur Sultandere mezarlığına getirildi. İkindi namazı sonrasında mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. Burdur AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Başkan yardımcısı Turan Yurduşen, tüm AK Parti yönetimi ve aile yakınları bulunurken Eski Merkez İlçe başkanı olan Babası Alem Deniz cenazeye yakınlarının yardımıyla ayakta zor durabildi.

Cenaze sonrasında kısa bir açıklama yapan Milletvekili Bayram Özçelik, "Bugün AK Parti'nin acılı günü. Çalışkan ve iyilikle seven bir kardeşimizi trafik kaza sonra kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Evli ve 1 çocuk babası olan İlker Deniz'in, 2014 2015 döneminde Burdur AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.