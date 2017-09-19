Aşıklar Tepesi’nde kız arkadaşını öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Gölhisar ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Seda Kuzucu, erkek arkadaşı İ.G. ile birlikte Çameli Yolu Aşıklar Tepesi’ne çıktı. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Kuzucu, İ.G. tarafından aracında bulunan av tüfeği ile başından vuruldu. Kuzucu, olay yerinde yaşamını yitirirken, İ.G. jandarmayı arayıp cinayeti haber verdi. İ.G., jandarma tarafından gözaltına alınırken, Kuzucu’nun cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.