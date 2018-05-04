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04 Mayıs 2018 14:08

Bakan Eroğlu’ndan Burdur’da ‘Muharrem İnce’ yorumu

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Bakan Eroğlu’ndan Burdur’da ‘Muharrem İnce’ yorumu

04 Mayıs 2018 14:08

Dr. Veysel Eroğlu toplu temel atma töreni ve açılış programı için geldiği Burdur’daki törenin ardından esnaf ziyareti yaptı.


Burdur Gazi Cadde üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerindeki esnaf ve vatandaşları selamlayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlığın hazırladığı orman çayı hediyelerini takdim etti.


Bir esnaf ziyareti sırasında gazeteciler tarafından kendisine CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı olarak gösterilen Muharrem İnce konusunda soru yöneltilen Bakan Eroğlu, "Bizim için önemi yok. Bizim adayımız belli. Milletin adayı Recep Tayyip Erdoğan. Onların kendi meselesi. Uğraşıp dursunlar. Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi ekarte etmek için böyle bir formül buldu. Tebrik ederim Kılıçdaroğlu’nu" diye konuştu.


Eroğlu, bazı ziyaretlerinde kendisine ikram edilen Burdur’un meşhur ceviz ezmesinden tadarken, ayrıca bazı işletmelerde ikram edilen soğuk meşrubatlardan içti.


Eroğlu daha sonra cuma namazını kılmak üzere Burdur Ulu Camii’ne geçti.




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