Bakan Selçuk: "Türkiye'nin daha da yukarılarda olması için elimizden geleni yapacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Burdur Gazi İlkokulu temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Bu uzun 2023 dokümanı doğrultusunda illerimizi dolaşarak, meslektaşlarımızla buluşarak bu dokümanının gereğinin yerine getirilmesi konusunda bütün Türkiye'yi adım adım dolaşıyoruz. Hep birlikte Türkiye'nin daha da yukarılarda olması için elimizden geleni yapacağımızı bilmeni isterim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Burdur Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Ardından Gazi İlkokulu temel atma törenine katılan Selçuk, öğrenciler tarafından karşılandı. Burada konuşan Bakan Selçuk eğitimin geleceği açısından çok daha umutlu hale gelindiğini ifade etti.

"Takip ediyoruz"

İl il dolaşarak hayırseverlerin ve bakanlığın yatırım bütçesi içerisinde inşa edilen okulların temel atma törenlerini adım adım takip ettiklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu vesileyle gelmiş olduğumuz Burdur'da Gazi İlkokulunun temel atmasında yapılan çalışmalar belli bir noktaya gelmiş durumda. İnşallah buna benzer okullarımızı sayısının daha fazla artması ve bütün Türkiye'nin eğitim alt yapısı bakımından şimdiye kadar geldiği müthiş ilerleme seviyesini daha da yükseltmesi ümidimiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'yi adım adım dolaşıyoruz"

Son 16 yıldır yapılan eğitim kuruluşlarına yönelik hamlelerin, alt yapının, dijital sistemlerin ve yapılan bütün çalışmaların Türk eğitim sisteminin bir noktaya gelmesini sağladığını ifade eden Bakan Selçuk konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu aşamada da bizim nitelikle ilgili çok daha farklı şeyler yapmamız için bir yol açılmış. Ben Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk eğitim sisteminin Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla çok daha ileri adımlar atacağına gönülden inanıyorum. Bunun için de bütün öğretmenlerimizin, velilerimizin ve bütün toplumumuzun desteğine ihtiyacımız var. Bu uzun 2023 dokümanı doğrultusunda illerimizi dolaşarak, meslektaşlarımızla buluşarak bu dokümanının gereğinin yerine getirilmesi konusunda bütün Türkiye'yi adım adım dolaşıyoruz. Hep birlikte Türkiye'nin daha da yukarılarda olması için elimizden geleni yapacağımızı bilmeni isterim."

Bakan Selçuk, Burdur'u gelişmiş bir şekilde gördüğünü ve bundan dolayı ise mutlu olduğunu kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasının ardından temel atma töreni yapıldı. Törenden sonra Şehit Akif Altay Ortaokuluna giden Bakan Selçuk, burada öğrencilerin isteklerini sordu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur Milletvekilleri Yasin Uğur ve Bayram Özçelik, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılınç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram da eşlik etti.