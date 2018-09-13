Bakanlık yetkilileri Salda Gölü'nde incelemelerde bulundu

Salda Gölü'nün Koruma İmar Planı çalışmaları başta olmak üzere, artarak devam eden turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, Salda Gölü ve çevresinin korunması, alt yapı çalışmaları için Bakanlıktan gelen heyet göl ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Ankara'dan gelen heyet ilk olarak Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından heyete, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda Salda Gölü ile ilgili kapsamlı sunum yapıldı. Sunum sırasında Vali Hasan Şıldak, Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve ilgili kurum müdürleri yer aldı. Sunum sonrası yerinde incelemelerde bulunmak üzere Yeşilova ilçesine geçildi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da milletvekilleri Özçelik ve Uğur'la birlikte bir dizi ziyaretlerde bulunan Vali Şıldak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ı ziyaret etmişti. Ziyaretleri sırasında ilginin giderek arttığı sadece Burdur ve ülkemiz için değil dünya çapında öneme sahip Salda Gölü'nün korunarak, daha iyi koşullarda hizmet verilmesi noktasında devam eden çalışmalar ve önümüzdeki yıllar için neler yapılabileceği ile ilgili konular görüşülmüş, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Çarşamba günü de Ankara'dan gelen heyetle birlikte Salda Gölün'de incelemelerde bulunan Vali Şıldak, Koruma İmar Planı çalışmaları başta olmak üzere, artarak devam eden turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, Salda Gölü ve çevresinin korunması, alt yapı çalışmalarıyla ilgili konuları yerinde değerlendirme fırsatı buldu.

Verimli geçen ziyarette ayrıca Salda Kayak Merkezini de inceleyen Vali Şıldak ve beraberindeki heyet, kayak merkezinin mevcut durumu, tesislerle ilgili bilgiler aldı. Son olarak Ankara'dan gelen heyet Lisinia'da incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında Lisinia Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi tamamlanan hayvanlar doğal yaşamlarına bırakıldı.

Heyette Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, İmar ve Planlama Daire Başkanı Murat Demircioğlu, Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Koruma ve İzleme Daire Başkanı Ali Özkır, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünden Hassas Alanlar Daire Başkanı B. Teoman Meriç ve Kültür ve Turizm Bakanlığından Kültür ve Turizm Uzmanı İlker Özkan yer aldı.