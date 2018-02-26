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26 Şubat 2018 17:31

Başkan Ercengiz, asfalt kazıma aracını tanıttı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesine yeni kazandırılan asfalt kazıma aracını tanıttı.

Başkan Ercengiz, asfalt kazıma aracını tanıttı

26 Şubat 2018 17:31


Asfalt kazıma aracı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Ercengiz, “Burdur Belediyesi İhtiyaç Malları A.Ş. tarafından belediyemizin hizmetine kazandırılan asfalt kazıyıcımız hayırlı olsun. Geçtiğimiz yıllarda Burdur Belediyesinin yaptığı asfaltlama çalışmaları öncesinde böyle bir makinaya ihtiyacımız olduğunu, bu makina ihtiyacımızı da komşu illerden karşıladığımızı kamuoyu biliyordu. Belediyenin kaynaklarını doğru kullanarak, 5 Buçuk Milyon TL’ye devraldığımız belediye şirketi bugün itibariyle belediyesine katkı sağlayan bir şirket haline dönüştürmenin de sevincini yaşıyoruz.” dedi.


Aracı ihtiyaç dahilinde ilçe belediyelerinin de kullanabileceğini söyleyen Ercengiz, “Alınan asfalt kazıyıcı Burdur Belediyesine ait şirketin, kendi özsermayesiyle edindiği bir maldır. Burdur Belediyesinin hizmetinde de kullanılacaktır. Vergileriyle 300 Bin Euro’ya alınmış bir makinadır. Belediye olduğumuz için firma yetkilileri gerekli kolaylığı bize gösterdiler. Bu anlamda da kendilerine teşekkür ediyorum. Sonuçta kullanılacak mal, üretilecek hizmet halkın yararınadır. Biz sadece il merkezinde değil Burdur’un ilçelerinde de gücümüzün yettiğince kullanacağız.” diye konuştu.




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