BEKAP Çanakkale gezisi tamamlandı

Bucak’ta öğrencileri kapsayan Çanakkale gezisinin ilk etabı geçen hafta yapılmış son etabında ise lise dengi okul öğrencilerinin, gazilerin, şehit yakınları ve bazı kurum çalışanlarının katıldığı son etap gezide tamamlandı. Bucak’tan Salı sabahı başlayan ve üç gün süren Çanakkale gezisinde öğrenciler ve geziye katılanlar ilk gün Eceabat’ta gruplar halinde rehberler eşliğinde Çanakkale savaşında Mecidiye Tabyası Şehitliğinde Seyit Onbaşının 18 Mart 1915’te sırtında kaldırdığı top mermisi ile İngiliz ‘Ocean’ gemisini vurduğu yerden başladı. Daha sonra gün boyu deniz savaşlarının ve kara savaşlarının yapıldığı yerler birer birer ziyaretler edilerek şehitlikler ziyaret edildi. Son gezide yaklaşık 350 kişi Gelibolu Yarımadasında, Çanakkale boğazının Morto Köyü Hisarlık Tepede bulunan Çanakkale Şehitlik Abidesinde şehitliği ziyaret ettiler. Bucak Müftülüğü Baş vaizi İsmail Sofoğlu Kur’an-ı Kerim’den tilavetler okuduktan sonra geziye katılanlar tarafından dualar okundu. Hatıra fotoğrafı çekildi.

BEKAP kapsamında Çanakkale gezisine katılan öğrenciler, gaziler, şehit yakınları ve diğer katılımcılar rehberlerin anlatımları ile Gelibolu yarım adasında 1915 yılında yapılan Çanakkale deniz ve kara savaşlarında atalarımızın kazandığı Çanakkale Zaferini yaşarcasına duygulu anlar yaşadılar. Daha sonra Conkbayır’da Atatürk ve Mehmetçik Park Anıt ziyaretlerinden sonra Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde Çanakkale Savaşlarının filmlerini ve müzesini gezdiler.