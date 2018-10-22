Bu tır, deprem gerçeğini öğretiyor

Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere anlatmak ve afet bilincini geliştirmek üzere Türkiye'yi dolaşan AFAD Deprem Simülasyon Tırı, Burdur'da öğrenci ve vatandaşları deprem konusunda bilinçlendiriyor.

Burdur Şeker Kavşağı'nda kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı'nda öğrenciler ve vatandaşlar için Türkiye'de meydana gelen büyük depremler canlandırılıyor. Tırda, afet bilicinin geliştirilmesi için her yaştan katılımcıya deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiği, doğru davranış şekillerinin neler olduğu, uzmanlar tarafından uygulamalı olarak anlatılıp uygulamalı eğitim çalışması yapılıyor.

AFAD Deprem Simülasyon Tırı'nı ziyaret eden Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, AFAD Burdur İl Müdürü Yasin Tokgöz, Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, ilköğretim öğrencileri ve davetliler katıldı.

AFAD Başkanlığı tarafından 81 ilde deprem davranış hareketlerini daha iyi ve uygulamalı görebilmek için hayata geçirilen simülasyon tırının 5 gün boyunca Burdur'da öğrencilere hizmet vereceğini açıklayan Burdur Valisi Hasan Şıldak, "Bu sefer deprem tırımız uygulamalı bir şekilde, depremi yaşatarak; ‘Depremde nasıl davranış hareketleri yapmamız gerekiyor, depremin geçmesini nasıl beklememiz gerekiyor?' bunları uygulamalı olarak ilimizde bulunduruyoruz. Halkımızda afet bilinci ve farkındalığı oluşturmak ve bu bilincin halkımızda tamamen oturmasını sağlamak için bu tarz etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.