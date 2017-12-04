Bucak Belediyesi Nikâh Salonu açıldı

Bucak Belediyesi Nikâh Salonu Yenimahalle Yaşam Parkı içerisinde Burdur Valisi Şerif Yılmaz, AK Parti Burdur Milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik, Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı. Nikâh Salonu açılışında Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, salonun yapımında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.

Vali Şerif Yılmaz da, Nikâh Salonunda mutlu ve huzurlu evliliklere adım atılmasını diledi.

Açılışı yapılan Nikâh Salonunda kıyılan ilk nikâhta Avcı ve Çin ailelerinin çocukları Soner ve Şeyma çifti evlilik yolunda ilk adımı attılar.