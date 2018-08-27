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27 Ağustos 2018 13:19

Bucak Ziraat Odası Başkanı Özdemir’den gübre fiyatlarına tepki

Burdur’un Bucak Ziraat Odası Başkanı Muzaffer Özdemir, son zamanlarda artış gösteren gübre fiyatlarına tepki gösterdi.

Bucak Ziraat Odası Başkanı Özdemir’den gübre fiyatlarına tepki

27 Ağustos 2018 13:19


Bucak bölgesinde tercih edilen gübrenin 90 lira olan fiyatının kurda yaşanan dalgalanma nedeniyle 170 liraya çıkması çiftçiyi zor durum soktu. Bucak Ziraat Odası Başkanı Muzaffer Özdemir, son günlerde gübre fiyatlarına yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldığını kaydetti. Fiyat artışının çiftçiyi düşündürmeye başlattığını ifade eden Özdemir, "Ekimlerin başlamasına yaklaşık iki, iki buçuk ay kala gübre fiyatlarının yükselmesi, çiftçiye hayal kırıklığı yaşattı. Çiftçilerin bu şartlarda üretim yapması zor gözüküyor. Çiftçinin yüksek fiyatta gübre alıp ekebilme gücü bulunmuyor” dedi.




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