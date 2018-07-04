Bucak’da doğalgaz aboneliğindeki hedef: 13 bin

Dönem AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Bucak ilçesinde doğalgaz çalışmaların devam ettiğini, bu yılsonu itibariyle hedeflerinin 13 bin aboneye ulaşmak olduğunu bildirdi.

Milletvekili Uğur, açıklamasında geçtiğimiz yıllarda firmayla yapılan antlaşmalar gereğince her yıl abone sayısının arttığını dile getirerek, “İlçemize doğalgaz geldiği süreden beri çalışmaları yakinen

takip ediyorum. Doğalgaz firması yıl ilçemizde alt yapı çalışmalarına devam ederek 2018 yılsonuna kadar 13 bin aboneye hizmet verecek. Bu yıl da çalışmalar 15 Mayıs itibariyle başladı. İlçemizin Çamlıca ve Alaattin Mahallesinde çalışmalar sürüyor. Bu çalışma yılı döneminde yaklaşık 10kilometrelik doğalgaz hattı döşendi” dedi.

“Yılsonuna kadar 13 bin aboneye ulaşmak amacındayız”

Uğur, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bugüne kadar Bucak ilçesi genelinde toplam 7 bin 346 metre çelik, 132 bin 828 metre polietilen hattı döşenmiş ve 3 bin 116 adet servis kutusu imalatı gerçekleştirilmiş olup, 10 bin 700 abone hat sayısına ulaştı. Bu yılsonunda ise 13 bin aboneye ulaşmak amacındayız.”