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28 Kasım 2017 09:49

Bucak’ta çöp konteynırlarında yeni dönem

Burdur’un Bucak ilçesinde, eski ve yıpranmış çöp konteynırları yenileniyor.

Bucak’ta çöp konteynırlarında yeni dönem

28 Kasım 2017 09:49


Bucak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçede yıpranan çöp konteynırlarını yeniliyor. Ekipler, kullanılmaz hale gelen çöp konteynırlarının da tamir ve bakımı yapıp tekrar kullanıma sonuyor. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yalçın Sezgin, “İlçemizin temizliği bizim en hassas olduğumuz konulardan biri. Mevcut ekipmanlarımızla günlük şehrimizin temizliğini yapıyoruz. Şehrimizin temizliği için büyük önem taşıyan çöp konteynırları ve bulunduğu alanları köpüklü su ile yıkayıp temizliyoruz. Bunun yanında bütçemiz dâhilinde kentteki muhtelif çöp konteynırlarını yeniliyoruz ve yenilemeye devam edeceğiz” dedi.


Vatandaşların da duyarlı olmasını isteyen Sezgin, “Vatandaşlardan çöplerini boşaltırlarken daha dikkatli olmalarını, istiyoruz. Bahçe, moloz ve inşaat atıklarını çöp konteynırlarına atmamalarını, evsel çöp atıklarını konteynıra atmadan önce sularını lavabolarda süzerek atık poşetlerde ve ağızları bağlı olarak çöp konteynırlarına bırakmalarını bekliyoruz.”




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