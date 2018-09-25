Bucak'ta Elektronik Denetleme Sistemleri yarın başlayacak

Burdur'un Bucak ilçesinde Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) alt bileşeni olan Anlık Hız İhlal Tespit, Kırmızı Işık İhlal ve Mobil İhlal Tespit Sistemlerinin kurulumları tamamlandı ve yarın saat 08.00 itibariyle aktif olarak çalışmaya başlayacak.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bucak ilçesi D-650 Devlet Karayolu, Alparslan Türkeş Bulvarı, Zeliha Tolunay Meslek Yüksek Okulu ile Kahveler Üst geçit girişinde “Anlık Hız İhlal Tespit Sistemi” bulunuyor. Burdur-Antalya arasında her iki yönde otomobil, minibüs, panelvan araçlar için 70 km/s, diğer araçlar için ise 50 km/s hız sınırı uygulanacak. D-650 Devlet Karayolu, Sanayi Kavşağı ile Kahveler Kavşağında Kırmızı Işık İhlal Sistemi bulunuyor. Ayrıca Bucak ilçesi şehir içerisinde “Mobil İhlal Tespit Sistemiyle” hız denetimi de yapılacak" denildi.