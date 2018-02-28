Bucak’ta güvenlik toplantısı

Bucak Belediyesi Toplantı salonunda yapılan toplantıya Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin, resmi kurum amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri köy ve merkeze bağlı mahalle muhtarları katıldı.

Güvenlik toplantısında Bucak ilçe Emniyet Müdürü Oğuz Çatalkaya, çalıntı araçlar, şehir içi trafik ve asayişi konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Emniyet Müdürü Oğuz Çatalkaya, “ilçemizde çalınan otoların yüzde doksan dokuzu kapıları kitlenmemiş ve anahtarları araç üzerinde bırakılan otolardır. Emniyet teşkilatı olarak çalıntı otoların terör olaylarında kullanılması ihtimali göz önünde bulundurduğumuz için çalıntı otoyu bulmak için büyük gayret göstermekteyiz” dedi. Çatalkaya, hırsızlıkların önüne geçmek için evlerin kapılarının mutlaka kitli olması, pencerelerin kapalı olması ve oto ve araçların kapılarının kilitli anahtarlarının da üzerinden bırakılmamasını önererek muhtarlar kanalı ile mahalle sakinlerine aktarılmasını istedi.

Bucak ilçe Jandarma komutanı Üsteğmen Vahdet Nat ise köylerde geçen yıllara oranla bu yıl evlerde ve başı boş otlatılan hayvanlarda hırsızlık olaylarının arttığını dile getirdi.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin de “Köylerimizde ve şehir merkezinde alacağımız küçük tedbirler ile başta hırsızlık olmak üzere olabilecek çok sayıda olayın önünü kesmiş olabiliriz. Köylerimizde yazlık olarak kullanılan evlerde kıymetli eşya bırakmayarak, hayvanlarımızı başı boş otlaklara bırakmayarak ve buna benzer tedbirleri almamız halinde pek çok hırsızlığın önünü kesebiliriz. Ayrıca emniyet teşkilatımız açısından araç hırsızlıkları günümüzde çok önemli. Çünkü çalınan araçlar terör mü, hırsızlık mı ne tür amaç ile çalındığı binemediği için büyük önem arz etmektedir” dedi.

Güvenlik toplantısının sonunda mahalle ve köy muhtarları, sorunları yetkililere aktardı.