Bucak'ta okul bahçelerine kuş yuvası

Burdur'un Bucak İlçesi'nde bulunan okul bahçelerine kuş yuvaları yerleştirildi.

Bucak Orman İşletme Müdürlüğü, ilçede bulunan okul bahçelerindeki ağaçlara kuş yuvaları yerleştiriyor. Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda kuş yuvası asım etkinliğine katılan Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, “Derslerinizde de görmüşsünüzdür. Yararlı olsun zararlı olsun tüm canlıların doğayı korumada bir denge sağlamaktadır. Bunun için biz insanlar tüm canlıları korumalıyız” dedi.

Bucak Orman İşletme Müdürü Ramazan Kolsuz da “Doğada ormanlarımızın bekçisi olan kuşlarımızın artması için bir etkinlik düzenledik. Kuş yuvalarını ormanlara, şehirlerde park ve bahçelere, okul bahçelerine asıyoruz ki, kuşlar yavrularını güvenli bir ortamda büyütebilsinler. Buralarda etrafta bulunan tırtıl ve larvaları, böcekleri yiyerek nesillerinin devamını sağlasınlar.”

Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin ve beraberindekiler daha sonra okul bahçesindeki ağaçlara kuş yuvalarını astı.