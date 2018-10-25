Bucak'ta taşıyıcı sulama borularında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Burdur'un Bucak Sulama Birliği sulama ana borularında revizyon ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Bucak Sulama Birliği Üzümlübel köyü camızağılı mevkiinde bulunan y-9 hattı üzerinde bin 34 metrelik alanda taşıyıcı sulama borularının yenilenmesi, gömlekleme, aynı alanda bulunan su çıkış yapıları hidratların değişimi ve hat vanası yerleştirme çalışmalarını yürütüyor.

Bucak Sulama Birliği Başkanı Engin Ölçer, “Bucak ovasındaki belirli alanlardaki taşıyıcı boruların yıpranma paylarının yüksek olduğunun belirlenmesi ile birlikte revizyon çalışmalarına başladık. Tarımsal devamlılığın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalarla Bucak'ta tarımsal sulamanın devamlılığını sağlamış oluyoruz. Ayrıca 2019 sulama sezonunda arıza oranımızı 2018 yılına nazaran en az seviyeye indirerek harcamış olduğumuz bakım ve onarım giderlerini minimum düzeye indirmektir. Çalışmalarımız farklı mevkilerde kış aylarında da devam edecektir" dedi.