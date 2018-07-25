Burdur, 59 yaşındaki kayıp kadını arıyor

Afyonkarahisar’dan gelen AFAD ve jandarmaya ait arama kurtarma köpek timleri ile Antalya İl Jandarma komando timlerinin kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkez Gökçebağ köyünde 3 gün önce gece evinden çıkan Ayşe Ot’tan (59) bir daha haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Gökçebağ köyünde yaşayan vatandaşlar tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Dün başlayan çalışmalarda henüz kayıp kadının izine rastlanmadı.

Ayşe Ot’un akrabası Ömer Bedir "Bugün de aramaya devam ediyoruz, bakmadığımız yer kalmadı" dedi.

Ceza ve İspat isimli jandarma iz takip köpekleri bağ-bahçelerde kayıp Ayşe Ot’un izini aradı. Uzman köpekler köy mezarlığında da iz sürdü. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından 3 arama timi oluşturularak köyün her yerinde çalışma yapıldı.