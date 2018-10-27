Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz aday adaylığını açıkladı

CHP Burdur İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ercengiz, 2014 yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı görevine geldiğini, Burdur'u yaşanabilir bir kent yapmak için tüm teşkilat ve çalışanları ile gece gündüz çalıştıklarını söyleyerek, "Burdur Belediyesinin içinde bulduğu durumu bilen, en yakın çalışma arkadaşlarım olan Belediye Meclisi üyelerimiz ile başta belediyemizi ve şehrimizi getirdiğimiz durum sizlerin ve Burdur halkının gözleri önünde. Görevi devraldığımız gün şirkete ait çeki bile ödemeyecek durumda olan Burdur Belediyesi bugün yaptığı yatırımlarla, alt yapısıyla, üst yapısıyla, kent bilinciyle, kentlilik duruşuyla, sosyal kültürel projeleriyle, sportif çalışmalarıyla adından sadece bölgesinde değil tüm Türkiye'de söz ettiren bir belediye oldu. Amacımız yaşanabilir, çağdaş, insanların güven ve huzur içerisinde vakit geçirdiği, hafta sonlarında alternatif aramadığı tüm ihtiyaçlarını kenti içerisinde karşılayabildiği bir Burdur yapmaya çalıştık" dedi.

Ercengiz, 5 yıl önce yakaladıkları güçlü birlikteliği kat kat arttırarak parti içi kısır çekişmeleri bir kenara bırakıp, Burdur ve diğer belediyeleri sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla taçlandırmak için her zamankinden daha fazla kenetlenme, bir olma, diri olma, el ele, kol kola yürüme günü olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıda İl Başkanı İzzet Akbulut, Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Merkez İlçe Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan, parti yönetimi ve çok sayıda partililer hazır bulundu.