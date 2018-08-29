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29 Ağustos 2018 14:08

Burdur Belediyesi 1. Yağlı güreşleri

Burdur Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 32 Başpehlivan kol bağlayacak.

Burdur Belediyesi 1. Yağlı güreşleri

29 Ağustos 2018 14:08


Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin tanıtımını yaptı.


Yağlı pehlivan güreşlerinin 1 Eylül Cumartesi günü yapılacağını kaydeden Ercengiz, iki yıl üst üste başpehlivan olan güreşçiye altın kemeri takdim etmek üzere organizasyonu planladıklarını söyledi. Ercengiz, "İnşallah pehlivanlarımız bu konuda bize yeterli desteği gösterecek ve bu yıl 32 başpehlivanla başladığımız güreşimiz bundan sonraki yıllarda artarak devam edecek" dedi.


Tanıtım toplantısına başpehlivanlardan İsmail Koç ve Savaş Yıldırım ile güreş koordinatörü Erhan Üstündağ da hazır bulundu.




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