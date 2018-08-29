Burdur Belediyesi 1. Yağlı güreşleri

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yağlı Pehlivan Güreşlerinin tanıtımını yaptı.

Yağlı pehlivan güreşlerinin 1 Eylül Cumartesi günü yapılacağını kaydeden Ercengiz, iki yıl üst üste başpehlivan olan güreşçiye altın kemeri takdim etmek üzere organizasyonu planladıklarını söyledi. Ercengiz, "İnşallah pehlivanlarımız bu konuda bize yeterli desteği gösterecek ve bu yıl 32 başpehlivanla başladığımız güreşimiz bundan sonraki yıllarda artarak devam edecek" dedi.

Tanıtım toplantısına başpehlivanlardan İsmail Koç ve Savaş Yıldırım ile güreş koordinatörü Erhan Üstündağ da hazır bulundu.