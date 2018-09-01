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01 Eylül 2018 20:25

Burdur Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde Furkan Durmuş Altın başpehlivan oldu

Burdur Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Burdur Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde Kürşat Şevki Korkmaz yenen Furkan Durmuş Altın, başpehlivan oldu.

Burdur Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde Furkan Durmuş Altın başpehlivan oldu

01 Eylül 2018 20:25


Burdur Gölü kıyısında yapılan; Minik, Teşfik, Toz Koparan, Deste Küçük ve Büyük Boy, gibi pek çok kategoride 379 sporcuların güreştiği müsabakada Burdur er meydanının başpehlivanı Antalya Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve Antalya’daki Burdurlu iş adamı Mehmet Dönmez’in güreşçisi Furkan Durmuş Altın oldu.


Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’ in ev sahipliği yaptığı 1. Yağlı güreşlerine ilçe belediye başkanları, çevre illerden gelen vatandaşlar, sivil toplum temsilcilerinin ve iş adamlarının katıldığı güreşlerde güreş ağalığını 100 bin TL veren Burdur TSO Başkanı Yusuf Keyik oldu.


Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz ata sporumuzu gelecek yıllarda da devam ettirmeyi düşünüyor. Bizlere destek veren iş adamlarımıza sivil toplum kuruluşlarına ve güreşseverlere çok teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.


Belediye güreşlerinde başpehlivan olan Furkan Durmuş Altın da, “Bugün ilk birinciliğimizi aldık, 1.5 yıl önce çıktım başpehlivanlığa. Bundan sonrada her başpehlivan gibi Kırkpınar’da başpehlivan olmayı hedefliyorum" diye konuştu.




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