Burdur Devlet Hastanesinde ilk kornea nakli

Kornea nakli yapılan hastalar tekrar görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

4 hastaya yapılan nakil ile ilgili gerçekleştirilen toplantıya İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Murat Erk, Devlet Hastanesi Başhekimi Ferunda Demir, Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Memed Acar katıldı.

İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, Burdur'da ilk kez kornea naklinin yapıldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından Burdur'da kornea nakil merkezinin onaylandığını hatırlatan Aygören, “Donör bulmakta sıkıntı yaşadık fakat Konya Nakil Merkezi tarafından verilen göz korneaları ile Burdur'daki 4 hastamız başarılı bir ameliyat sonrasında tekrar görmeye başladı” dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Memed Acar ise “Gözümüzdeki saydam tabaka denilen yerin kaybedilmesi ile ortaya çıkan görme bozuklukları gözün görmeme durumu ile karşı karşıya kalınıyor. Bu saydam tabakanın ameliyattan başka çaresi kalmıyor. Konya'dan gelen göz donörleri başarılı bir operasyonla 4 hastamıza nakil edildi. Bizlere destek verip Burdur'u Kornea Nakil Merkezi olarak onaylayıp bizleri bu operasyonu yapmamızı sağlayan İl Sağlık Müdürlüğümüzü ve Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyorum.” diye konuştu.

Kornea nakli olan Emekli Öğretmen Özcan Erol, “Göz doktoru Memed Acar benim öğrencimdi. Böyle bir nakli öğrencimin yapması beni ayrıyeten memnun etti. Bizlere destek verip korneaları gönderen Konya'daki bağışçılarına çok teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Diğer kornea nakilleri yapılan Yusuf İzzet Çakır, Hacer Yıldırım ve Hasan Hüseyin Kaygısız tekrar görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.