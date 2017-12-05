Burdur Esnaf Odaları Birliği’nden yılsonu değerlendirmesi

Burdur Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği yılsonu değerlendirme toplantısı ile oda genel sekreterler eğitim seminerini Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki bir otelde yaptı. Toplantıya, Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Muhasebe Müdürü Soner Bektaş ve Birlik Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Birlik Genel Sekreteri Nevriye Yıldırım, Sicil Müdürü Mustafa Okan ve Burdur’da bulunan 25 esnaf odasının genel sekreterleri katıldı.

Toplantıda, TESK Muhasebe Müdürü Soner Bektaş, yaklaşan genel kurullar öncesi yapılacak değişlikler ve yeni uygulama metotlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Kalkan da, toplantının, yılsonu değerlendirilmeleri kapsamında düzenlendiğini kaydetti.