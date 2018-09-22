Burdur Gölü alarm veriyor

Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alan ve binlerce canlıya ev sahipliği yapan Burdur Gölü, su seviyesindeki azalmalar nedeniyle can çekişiyor. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Bir çevreci olarak yalvarıyorum, lütfen sesimizi artık duyun" diyerek, Burdur Gölü'nün kaderine terk edildiğini söyledi.

Göl büyüklüğü açısından Türkiye'de yedinci sıraya sahip olduğu bilinen Burdur Gölü, aynı zamanda Türkiye'nin en derin göllerinden de birisi. Binlerce su kuşuna, endemik kuşlara ve çok sayıda canlıya ev sahipliği yapan doğa harikası Burdur Gölü'nün su seviyesindeki azalmanın kritik noktaya geldiği bildirildi. Gölde konaklayan göçmen kuşlarda da önemli azalmaların olduğu gözlemlendi. Burdur Gölü'ne akan su kaynaklarının önlerine gölet ve baraj yapılınca, Burdur Gölü kaderine terk edildi. Bilim insanları ise bu korkunç sürecin insan ve hayvan sağlığını etkileyebileceğini öngörüyor.

“Bir çevreci olarak yalvarıyorum, lütfen sesimizi artık duyun”

Burdur Gölü'nün son yıllarda önemli bir çekilme ile baş başa kaldığını açıklayan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, göreve geldiklerinde gölde su sporları yapılabilmesi ve tekne indirmek için beton döktüklerini belirterek, “Bu gördüğünüz beton ve taşlar 25-30 metre dışarıda kaldı. Bir çevreci olarak yalvarıyorum, lütfen sesimizi artık duyun. Gölümüzdeki çekilme inanılmaz boyutlara ulaştı. Burada açık bir doğa faciası yaşanıyor. Belki gölümüzü eski haline getiremeyiz ama süreci yavaşlatmanın bir yolunu bulabiliriz. Göle büyük taşlar bırakıp üzerine yaptığımız iskele bile havada kaldı. Bu da Burdur Gölü'nün ne kadar çekildiğinin bir göstergesi“ dedi.

“Burdur Gölü kaderine terk edildi”

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu ile proje hazırladıklarını fakat projeyi hayata geçiremediklerini kaydeden Ercengiz, “Burdur Gölü kaderine terk edildi” diyerek sözlerini tamamladı.