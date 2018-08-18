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18 Ağustos 2018 23:17

Burdur Gölü’nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Burdur’da gezinti yapmak için tekne ile çıktıkları gölde mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Burdur Gölü’nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

18 Ağustos 2018 23:17


Edinilen bilgiye göre, Burdur Gölü’nde saat 16.00 sıralarında gezinti yapmak için göle açılan Ali İhsan Babacan ve Hakan Büyükkuşcular, teknede çıkan arıza nedeniyle mahsur kaldı. Teknenin arızasını gidermeye çalışan Babacan ve arkadaşı Büyükkuşcular, arızayı gideremeyince yetkililerden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, göle yardım botu indirerek gölde mahsur kalan tekneyi ve içindekileri kıyıya çıkarmayı başardı. AFAD ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan Hakan Büyükkuşcular, "Gölde kendi teknemizle gezerken tekne arızalandı. Kendimiz gidermeye çalıştık fakat başaramayınca yardım istedik" dedi.




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